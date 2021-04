Amazon presenta tecnología para pagar con palma de la mano

Amazon dice que mantiene las imágenes de las palmas en un lugar seguro de su nube y que no las guarda en el servicio de identificación Amazon One.

Amazon anunció la nueva tecnología a fines del año pasado para su uso en estadios, edificios de oficinas y algunas tiendas. Hasta ahora, no ha anunciado que haya otras empresas dispuestas a usarla. Ya se usa en varias de sus tiendas sin cajas registradoras y la tienen miles de usuarios, pero no dio una cifra.

You May Also Like