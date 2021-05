EDITORIAL: “A las madres”

Este día, en que vivimos tiempos complicados a causa de una pandemia, muchas de ellas se han contagiado y fallecido. Es por eso que no se podrá ir a visitarlas, pero desde la distancia, el saludo y las muestras de cariño, seguramente no van a faltar. Felicidades en este día tan especial, a las madres hondureñas.

Pero no todos tienen la dicha de tener en este momento a su mamá con vida. Muchas madres cuidan a sus hijos desde el cielo, siendo ese ángel que guía los pasos, y que en sueños da consejos. Sin importar que ya no estén físicamente, estarán para siempre en la mente y en el corazón de muchos, porque el sentimiento es eterno.

Las madres siempre serán esa persona fiel que estará para escuchar a sus hijos, consolarlos en tiempos difíciles. Con todo y esto, hay personas que se portan mal, pero no importa, porque ese amor eterno siempre estará ahí, el cariño y amor de madre, es algo infinito. A muchas mamás no le interesa el sacrificio que tengan que pasar para criar a sus hijos. Hacen cualquier cosa, con tal de llevarles el bocado de comida a sus vástagos. Inclusive, se sacrificarán por no comer, con tal de que ese ser que llevaron por nueve meses en su vientre, tenga su estómago lleno.

