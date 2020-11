Activistas del PN protestan pa exigir reintegro de personas de Copeco

Un grupo de activistas del Partido Nacional, realizan una protesta en el portón de acceso a las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), para exigir el reintegró del jefe de personal de ese organismo Mario Díaz.

Uno de los manifestantes argumento que “simplemente venimos a pedir el reintegro de Mario Díaz, el jefe de recursos humanos, no es posible que nos miren la cara de majes a nosotros, al final somos las estructuras que llevamos al poder a esos ministros, no queremos figurillas que no respeten las estructuras de base”.

“Las estructuras que echan maceta en los barrios y colonias de la capital y aquí estamos un grupo de líderes de varios sectores que le decimos a Mario, que él no está solo, él no sabe nada, pero aquí le venimos a demostrar que no está solo”, acotó.

Añadió que Díaz fue despedido ayer por el nuevo titular de Copeco, Max Gonzáles, lo trataron como que no vale nada, y creen que el presidente Juan Orlando Hernández no sabe lo que está pasando en esa institución, por lo que le piden que ponga orden con esos ministros que no valoran a la gente de base.

Por su lado, la dirigente Mercedes Saravia, manifestó que el problema está en que muchos funcionarios atropellan a la dirigencia del Partido Nacional, y lamentablemente se olvidan que son ellos los que llenan las urnas, que llenan concentraciones y que al final son quienes dan la cara.