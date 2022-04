Afirman que no el Inprema no está en riesgo de quiebra

“No hay riesgo de cierre o quiebra de Inprema en el corto plazo, pero sí hay que arreglar la situaciones de largo plazo, no solo en Inprema, si no en todo el sistema previsional hondureño”, expresó. El funcionario reveló que el déficit actuarial de Inprema asciende a 39 mil millones de lempiras.

