Afirman que no se le podrá cambiar medidas judiciales al exmandatario Hernández

También expresó que ordena que una vez que se le notifique los cargos al imputado, se ordene un arresto o prisión preventiva, por lo tanto, cree que no existe otra posibilidad dentro del auto acordado que pueda determinarle a un tribunal emitir una resolución que no sea lo ordenado por el auto acordado.

El abogado Marlon Duarte dijo este jueves que no se puede otorgar otro cambio de medidas que no sea prisión preventiva al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por los Estados Unidos (EE.UU.).

