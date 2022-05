Al menos ocho muertos en supermercado de Buffalo New York

Un portavoz de la cadena de supermercados no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

Los detalles sobre la cantidad de personas baleadas en el Tops Friendly Market y sus condiciones no estuvieron disponibles de inmediato. El sospechoso no ha sido identificado.

Al menos ocho personas murieron en un tiroteo en un supermercadoeste martes en Buffalo, Nueva York, dijeron funcionarios policiales a The Associated Press.

