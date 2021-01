Al menos siete mil muertes registran funerarias por COVID-19

“Esas son las cifras que nosotros manejamos, nosotros las manejamos mediante las actas de defunción, nosotros no tiramos números así sin que sean reales, y quiero hacer una aclaración estos números son de las funerarias que pertenecen a la asociación que sin más o menos entre 60 y 80, el resto de funerarias nosotros no sabemos cuáles son las cifras que manejan, eso implica que el número de fallecidos a nivel nacional, es mayor”, argumentó Morán.

You May Also Like