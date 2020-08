Al menos un muerto deja explosión en zona residencial en Baltimore

Los equipos de socorro trasladaron a cuatro de los heridos, todos ellos en estado grave, a hospitales de la ciudad mientras aún intentan rescatar a otro herido que se encuentra atrapado bajo los escombros de una de las casas que se vinieron abajo por la explosión, que también afectó a otras 16 viviendas del barrio. La persona fallecida es una mujer y las causas de la explosión de gas están bajo investigación, dijeron los bomberos, que no han descartado que en las viviendas hubiera otros ocupantes. “Esta es una situación horrenda”, dijo el jefe de Bomberos de la ciudad, Niles Ford. La explosión ocurrió a media mañana en el vecindario de Reistertown Station pero no se ha determinado todavía la causa. Más de dos horas después, los socorristas lograron sacar de entre los escombros a una mujer y a un hombre.

