Alcaldía del Distrito Central prohíbe venta de polvora

Finalmente, Velásquez hizo un llamado particularmente a los padres de familia, para que no compren pólvora a sus hijos y que estén pendientes supervisando que no la adquieran por otros medios. En lo que va de la temporada navideña ya se reportan tres menores con quemaduras graves de pólvora, según el reporte de autoridades médicas.

You May Also Like