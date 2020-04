Anciana de 101 años sobrevive a la gripe española, al cáncer y al COVID-19

Friedman, que vive en un hogar para ancianos al norte del estado -centros que han sido duramente golpeados por la pandemia- fue diagnosticada con la COVID-19 el pasado marzo pero lo venció como hizo con la gripe española el siglo pasado y posteriormente superar un cáncer, informó este martes el diario The New York Post. Los ancianos son la población más vulnerable que ha estado expuesta al virus y miles han fallecido en el país, en particular en residencias de la tercera edad, muertes que han ocupado titulares en medios de comunicación por cebarse en algunos centros. Según la familia de Angelina Friedman, ha sobrevivido porque tiene “un ADN sobrehumano”. “Mi madre es una superviviente”, dice su hija Joanne Merola, quien recuerda que Friedman también ha sobrevivido “abortos, sangramientos internos y el cáncer”.

You May Also Like