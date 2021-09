Anuncian paro de transporte a partir de la próxima semana

En ese sentido, indicó que no se tiene intención de afectar a la población pero que ha habido mucho incumplimiento por parte del gobierno y por eso se ven obligados a acciones como el paro de transporte, porque no tienen interés en resolver la problemática de los transportistas.

Al respecto Lanza indicó que ya no quedan más acciones que tomar sino ejecutarlas, ya que en asamblea general del sector Siguatepeque se definió que si este fin de semana no se aprueban los 250 millones del fondo de garantía tomarían acciones de protesta a partir del lunes.

