así era jovencita ultimada en Choloma

No obstante, por miedo, los pobladores no quisieron salir de sus viviendas ni brindar más detalles. Médicos forenses se hicieron presentes para ejecutar el levantamiento cadavérico y después llevaron el cuerpo a la morgue judicial de San Pedro Sula.

“Manita, flaca, por qué usted. La voy a extrañar mucho. Esta no es una despedida, sino un hasta pronto, mi vida. Nunca la voy a olvidar, mi amor. Yaly, regresa, no me dejes sola”, dijo una allegada.

