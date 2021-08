La ATIC detiene a Fredy Donaldo Mármol pedido en extradición por EEUU

Los acompañantes no fueron detenidos porque no están relacionados con el caso. Jorge Galindo, vocero de la Atic, informó que Mármol Vallejo es señalado exactamente por tres cargos: conspiración para cometer ofensa relacionada a lavado de activos, conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia controlada y distribución de al menos cinco kilogramos de cocaína.

