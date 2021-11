Austria aprueba confinamiento a personas no vacunadas

A partir del lunes las personas no vacunadas y no curadas de covid-19 sólo podrán salir de sus viviendas para ciertas actividades, como ir a trabajar, estudiar o ir de compras a tiendas de primera necesidad. Además, podrán salir a la calle para ir al médico, vacunarse o para dar un paseo.

El Gobierno de Austria decidió este domingo poner en marcha a partir de la próxima medianoche nuevas restricciones sociales exclusivamente para personas no vacunadas o no curadas de covid-19.

