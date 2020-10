Autorizan ingreso de cruceros a Rotan a partir de diciembre

A partir del próximo 5 de diciembre comenzarán a arribar a Roatán, Islas de la Bahía, varios cruceros que reactivarán la economía y el turismo en la isla que han sido severamente afectados por la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, la línea de cruceros Royal Caribbean, informó que cinco embarcaciones se desplazarán por la zona del Caribe, entre ellos el Liberty of the Seas, Jewel of the Seas, Rhapsody of the Seas, Symphony of the Seas y Brilliance of the Seas.

Según se conoció las embarcaciones zarparán desde el 5 de diciembre desde los puertos de Tampa y Miami en la Florida, Estados Unidos para visitar varios destinos en el Caribe, entre ellos, la paradisiaca isla de Roatán.

El arribo de los cruceros acontecerá después de una suspensión de ocho meses y medio, desde el pasado 14 de marzo y fue anoche que se recibió la noticia de la reactivación.

La noticia ha alegrado a la población isleña pues significa la reactivación de restaurantes, tour operadores y el rubro del transporte.

Se conoció que los empresarios del turismo pedirán al gobierno a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que no se exija la presentación de la prueba de COVID-19 a los cruceristas porque eso podría provocar que la línea de cruceros decida no incluir a Roatán en la ruta, ya que dentro de las embarcaciones cuentan con sistemas de salud que garantizan que los turistas no poseen el coronavirus.