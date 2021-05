Barcelona empató 3-3 ante el Levante y complicó su futuro en la pelea por el título

Esa ráfaga de agresividad no duró más que un puñado de minutos y para el primer cuarto de hora el equipo de Ronald Koeman ya había perdido la pelota, carecía de creatividad en ofensiva y no encontraba su mejor juego. A tal punto decayó su nivel que el Levante generó dos ocasiones claras de gol que no terminaron adentro del arco de Marc Ter Stegen por malas decisiones en el último instante de los delanteros del elenco local.

Este martes, el Barcelona empató ante el Levante y dejó en claro que no está preparado para ganar La Liga de España. El equipo azulgrana cometió todos los errores posibles e, se mostró timorato, sin ideas y no pudo superar a uno de los peores conjuntos del torneo, por lo que complicó sus chances de ser campeón. El Atlético de Madrid , de ganar el miércoles, le sacará cuatro unidades de ventaja.

