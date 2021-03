Biden insiste en que sus políticas inmigratorias no son un llamado a cruzar la frontera

«Estamos expulsando a la mayoría de los adultos y familias. No estamos expulsando a niños no acompañados. Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la autoridad de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes, y proteger a los niños. Tenemos más trabajo por hacer», advirtió Mayorkas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a insistir en que sus políticas inmigratorias no son un llamado a la inmigración ilegal y que su intención al implantar esas medidas no es que las comunidades inmigrantes, como las de Centroamérica, se vean alentadas a cruzar la frontera.

