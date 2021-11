‘Bolillo’ Gómez dice que su prioridad es que Honduras juegue bien y gane

‘Bolillo’ Gómez señaló que el equipo técnico y los futbolistas hondureños están «contentos, alegres, con hambre, trabajando bien y es buena señal. Les he dicho que la selección no enriquece, a la selección no se viene por plata, se viene por gloria y a hacer historia, y para eso estamos trabajando, esto es un país que está luchando por ir a un Mundial».

«El grupo ha sentido los partidos que no ha ganado y siente el puesto que tiene. Hay que superar mentalmente todas las dificultades, tratar de que la historia de estos partidos no les afecte. Hemos trabajado en eso, por eso aclaré que el ambiente es bueno, se vive bien y si se vive bien, se juega bien», agregó Gómez.

