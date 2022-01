Bukele anuncia que no podrá asistir a la toma de posesión de Xiomara

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirma que por diversas razones, no asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa, Xiomara Castro.Bukele reanuda su cariño al pueblo hondureño y promete pronto poder visitarlos.«A mis hermanos hondureños: Diversas razones me impiden ir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro; sin embargo, espero muy pronto estar ahí con todos ustedes.

