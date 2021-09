Bukele cierra la puerta a aborto y matrimonio igualitario en reforma constitucional

Pero Bukele decidió retirar la parte que habla de «cónyuges» en un matrimonio y ya no de «hombre y mujer», así como en la que reconoce «el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante», y que abría la opción para el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro, algo negado en El Salvador.

«He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia», precisó el viernes el mandatario en sus redes sociales.

You May Also Like