Bukele dice a la comunidad internacional que «no se metan» con tema de la paz

Bukele añadió que «nosotros no cuestionamos por qué ustedes no celebran partes de su historia» y que, a su juicio, «la inmensa mayoría de salvadoreños decidimos no celebrar los Acuerdos de Paz».

«Los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo, este es un país libre; pero ya no será una fiesta nacional. Y a los de la ‘Comunidad Internacional’ que casi demandan su celebración: no se metan», publicó en Twitter.

