Buscan a joven madre y a hijo que desaparecieron en Puerto Cortés

“Esa joven llegó a los juzgados a poner una denuncia, que ella era de Choluteca, que no conocía el puerto y que se quería ir de regreso. Ella se puso a llorar y dijo que su pareja no quería ir a dejarla a Choluteca, que ella no era de aquí, ella andaba con un niño en brazos”, dijo una persona en redes sociales.

La jovencita tiene apenas 15 años y según el testimonio de su familiar, no sabe leer y no se sabe ningún número de teléfono.

“Ella salió consciente a comprar a la pulpería e iba regresar, porque es cerca, pero yo me imagino que llegó a comprar y al regreso no supo cómo llegar, porque vivimos bien metido”, dijo la pareja de la joven desaparecida.

