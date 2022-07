CAH denuncia amenazas a la Junta Nominadora para el nombramiento de magistrados de la CSJ

Varios diputados están coaccionando y amedrentando en el tema de la elección de los integrantes de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denunció el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales.

“Algunos diputados se subrogan atribuciones como la Interpol, de que van a investigar aquí y que si no les parece”, detalló el abogado Canales en cuanto a las acciones de algunos legisladores que han señalado que investigarán a los que sean designados para integrar la Junta Nominadora, que tendrá a su cargo la selección de las 45 profesionales y de los cuales el Congreso Nacional elegirá los 15 integrantes de la Corte Suprema de Justicia en enero del 2023.

El titular del CAH dijo que no ha querido hacer denuncias detalladas para no “manchar el proceso, pero en su momento si es necesario lo vamos hacer, me parece que no se debe coaccionar a ninguna persona”.