Capturan hombre por agredir pareja en calle de El Progreso

YORO, HONDURAS. Se difundió un vídeo en redes sociales que muestra cuando un hombre agredía físicamente a su supuesta pareja, en plena calle de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con la información que se ha difundido, el hecho se suscitó específicamente a inmediaciones del parque Ramón Rosa.

La agresión fue captada por un ciudadano que se encontraba en el lugar.

En las imágenes se observa al hombre con un niño en brazos, mientras golpea la cara de la fémina.

El clip también muestra a otra fémina que intenta ayudar a la mujer agredida por el sujeto.

El vídeo de 5 segundos se viralizó en redes sociales y despertó indignación en los ciudadanos.

Vea el vídeo:

“Qué barbaridad y ese que graba en vez de llamar a la policía, como si en la familia de él no hay mujeres, cuando miren cosas así hagan algo. Ninguna mujer merece ser golpeada, Dios mío hasta cuándo, en que bestias se han convertido estos que dicen ser hombres. Ya no hay respeto para nosotras las mujeres”, dijo una persona indignada.

“Esto es lo que yo no tolero de alguien llamarse hombre, qué triste, lástima que la autoridad no aparece para que le enseñen a respetar. Por qué será que en estos países no aprenden los mal llamados hombres, porque para mí desde que le pegan a una mujer usando así la violencia ya pierden su hombría, qué triste, hasta cuándo aprenderá el mal hondureño”, agregaron.

“Ese no es hombre, ni el que graba tampoco. Ya no hay respeto por la mujer, estos desgraciados como que no nacieron de una. Que lo metan preso ese malnacido”, indicaron.

Lea también: Choloma: mujeres se pelean en maquila y en punto de mototaxis

Agresor es detenido

Este viernes, la Policía Nacional informó sobre la detención del supuesto agresor en El Progreso, Yoro.

Se trata de un sujeto de 29 años, originario y residente en la colonia Policarpo Paz García del municipio antes mencionado.

A él se le supone responsable de maltrato familiar agravado en perjuicio de su cónyuge, acciones que quedaron grabadas en cámaras de video.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante un informe investigativo, pondrá al detenido a la orden del fiscal de turno del Ministerio Público, para que se le siga el procedimiento legal correspondiente.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j.