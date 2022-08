Cardenal nicaragüense confía en solución de problemática de contra la iglesia católica

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, pidió a la feligresía local que confíe “plenamente en el Señor, no en las estrategias”, este domingo, cuando se cumplen nueve días del arresto del obispo Rolando Álvarez, un crítico del presidente Daniel Ortega.

Álvarez es acusado por la Policía de realizar “actividades desestabilizadoras y provocadoras”, y la Iglesia católica así como los creyentes piden libertad.

“La fuerza de los humildes es el Señor, (es) confiar plenamente en el Señor, no en las estrategias, no en los medios humanos, no en la lógica de este mundo, no en los cálculos, no en los grandes discursos, no en los aplausos, no”, dijo Brenes, en la misa dominical celebrada en la Catedral Metropolitana de Managua.

Desde la retención de Álvarez en la curia de la Catedral de Matagalpa, el pasado día 4, dos semanas antes de ser arrestado, voces de distintas partes del mundo demandaron la intervención del papa Francisco. La semana pasada el pontífice expresó su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y pidió “un diálogo abierto y sincero” para que “se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica”.