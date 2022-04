Cardenal Óscar Andrés Rodríguez anuncia jubilación y pide perdón

“La vida sacerdotal es eso, una vida. No es un rato mientras dure las ganas, mientras nos conviene o no gusta, mientras el contrato no se acabe. Es una vida que sabe también de desgaste, muchas veces de soledad, incomprensión y debilidades”, manifestó antes de anunciar su retiro.

El anuncio lo dio el religioso en una misa crismal que se realiza en la capital del país. Ahí expresó: “Es la última misa crismal que presido como arzobispo de Tegucigalpa, yo quiero pedirles perdón si por mis límites no he sabido responder a lo que tienen esperado”.

