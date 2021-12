CDC advierten el peligro de morir para los no vacunados

Lo dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, quien apunta que “Lo que les puedo decir es que uno tiene 10 veces más de riesgo de contraer COVID si no ha sido vacunado, comparado con los que han recibido la vacuna y el refuerzo”, dijo la directora de los CDC, y agregó que una persona no vacunada tiene 20 veces más probabilidades de morir de COVID, en comparación con una persona vacunada y que recibió el refuerzo”.

You May Also Like