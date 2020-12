EDITORIAL: Cero propuestas

Hasta cuando vamos a tener los mismos políticos de siempre, esos que no dan postulas claras de gobierno. Por los momentos, en los actuales candidatos a la presidencia en Honduras, no hay nadie que de confianza para rescatar a esta nación. En el próximo proceso electoral, vaya a votar, pero por el menos malo, porque la “democracia” o la poca que queda, no hay que dejarla morir.

Las mismas confrontaciones de uno hacia el otro, señalándose por lo malo que han hecho o lo que harán, desconcentrados totalmente en saber cómo es gobernar un país, una tarea que no es fácil de cumplir a cabalidad, ya que requiere de personas capaces, que entiendan de los problemas económicos, de educación, salud, turismo, etc.

You May Also Like