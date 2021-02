China anuente a dar información sobre el origen del coronavirus

«Están a punto de publicar un informe sobre los orígenes de la pandemia en Wuhan, China, sobre el que tenemos preguntas, porque no creemos que China haya puesto a disposición suficientes datos originales sobre cómo comenzó a propagarse esta pandemia tanto en China y luego en todo el mundo», declaró el funcionario en el programa «Face the Nation”, de la cadena CBS News.

