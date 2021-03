China y Rusia trazan estrategias en medio de sus tensiones con Estados Unidos

«Y el modelo de interacción entre Rusia y China está libre de ataduras ideológicas, no está sujeto a oportunismos y no se dirige contra nadie», dijo el titular de Exteriores ruso.

«El desarrollo de las relaciones entre China y Rusia no apunta a ningún otro país. No somos como otros países a los que les gusta montar camarillas donde se conspira tácitamente», aseveró.

Expertos citados por la prensa local indicaron hoy que el encuentro entre los diplomáticos -del que todavía no han transcendido detalles salvo fotografías de ambos saludándose efusivamente- «manda el mensaje de que un enfoque duro por parte de EEUU no va a funcionar», comentó el académico Wu Xinbo al diario «South China Morning Post».

