“Choco” Lozano: “Nos falta poco para conseguir el gran objetivo de ascender”

“Sabíamos que no iba a ser fácil ante el Extremadura en esta categoría no hay partido fácil cualquier equipo te puede ganar y hoy quedo demostrado que compitieron muy bien,pero nosotros somos un equipo que en la adversidad se crece,supimos sufrir y tuvimos una y la metimos,hay que seguir esto sigue y nos queda poco para conseguir ese gran objetivo”

