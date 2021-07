Cierran centro de triaje en La Trinidad, Comayagua por poca afluencia de pacientes

Sandoval, aprovechó para invitar a la población de su municipio a no bajar la guardia y seguir cuidándose y no exponerse, y en la medida de lo posible no salir de la comunidad; y mantener siempre las medidas de bioseguridad.

“En vista de que no se tiene afluencia de pacientes con síntomas de coronavirus”, se ha cerrado el triaje de La Trinidad, gracias a Dios en la comunidad no tenemos contagios, hemos perdido ciudadanos, pero que han estado fuera del municipio, detalló el alcalde.

