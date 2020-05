CNA denuncia corrupción por 20 millones de lempiras en la compra de ventiladores

• Producto del incumplimiento contractual, obras inconclusas y de mala calidad ejecutadas por la empresa constructora contratada por Copeco, se provocó una erogación económica de cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil once lempiras con ochenta y nueve centavos (L 4,252,011.89), en un hospital que actualmente no tiene las condiciones para dar atención médica especializada y humana a personas afectadas con el virus. Es por ello, que el CNA ha logrado determinar que con estas acciones efectuadas por parte de la dicha dependencia, 27 le han generado al patrimonio del Estado de Honduras un perjuicio total de diecinueve millones setecientos cincuenta y dos mil once lempiras con ochenta y nueve centavos. (L 19,752,011.89).

You May Also Like