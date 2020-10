CNA denuncia irregularidades en últimos hospitales móviles que llegaron a Honduras

El juez se basó en el artículo 499 del nuevo Código Penal que implica la suspensión de sus labores como funcionario público de 3 a 6 años. Además se le aplicó continuar con las medias cautelares que se le habían aplicado anteriormente entre las que se encuentran no poder salir del país, firmar al menos dos veces por mes ante los juzgados de la capital hondureña, no visitar las instalaciones de Invest-H y evitar tener comunicación con los empleados de la institución.

