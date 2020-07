CNA presenta informe sobre compra de mascarillas que no son para uso médico

De estas, 100 mil cubrebocas se compraron a la sociedad mercantil “City Comercial” y en sus cajas no se describía sobre su uso médico. Igual cantidad se adquirió a la empresa “Inversiones y Equipo” quien en su producto especifica que éste no deben ser vendido como mascarilla quirúrgica.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este lunes su séptimo informe denominado “Corrupción en tiempos de Covid-19”, en donde se denuncia a COPECO e Invest-H por la compra de miles de mascarillas N-95 cuyos fabricantes no las recomiendan para el uso médico pues no están certificadas para proteger del COVID-19.

You May Also Like