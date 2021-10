CNE culpa a Cancillería sobre dificultad de hondureños a votar en el extranjero

«En el extranjero vivimos más de 2 millones de hondureños que no tenemos la nueva identificación y no podemos hacer nuestros trámites consulares», señaló a Efe el presidente de la fundación, Juan Flores.

Sin embargo, Moncada aclaró que si pondrá urnas en el extranjero y las mismas estarán ubicadas donde generalmente se han establecido, pero esto no garantiza que pueda ejercer el sufragio las personas que no tienen DNI.

Moncada señaló que Relaciones Exteriores no llegó hasta los lugares para hacer el proceso de enrolamiento y tener el nuevo DNI, sino se tiene, no se puede ejercer el sufragio porque provocaría un caso.

