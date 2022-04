Cohep hacen un llamado al gobierno a legislar en favor del pueblo

“Si el Congreso Nacional (CN), nuestros políticos, los ministros, el Gobierno actual, no entienden que su mejor socio para encontrar soluciones de desarrollo en el país, es el sector privado no vamos a salir adelante”, reflexionó este viernes el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrin.

You May Also Like