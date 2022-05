Cohep: “Miles de trabajos se perderán por derogación de la Ley de Empleo por Hora”

“Esa ley es muy mal consejera y muy mala imagen para el país porque le da inseguridad jurídica a las empresas en la concertación de mano de obra y no estableció una alternativa de generación de empleo”, agregó de forma sarcástica Urtecho al cuestionar que los diputados solo derogaron la ley, pero no presentaron propuesta para darle empleo a los personas contratadas bajo la modalidad del empleo por hora o empleo temporal.

