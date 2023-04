COHEP pide pruebas sobre empresas involucradas en el narcotráfico

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, insta a presentar las pruebas ante el Ministerio Público, ante las declaraciones de funcionarios de Gobierno, en relación a temas de corrupción en materia tributaria en la que hay empresas involucradas.

La asesora legal del Cohep, Marcia Aquino, dijo no es correcto que estén tildando a los empresarios de corrupción cuando no hay pruebas y no se pueden llevar de encuentro a todo el sector por algunos que quizá no cumplen con los regímenes. La profesional reclamó que cómo es que el gobierno señala faltas cuando ellos no hacen la debida fiscalización y verificación de parte del Servicio de Administración de Rentas (SAR).

El SAR, no ha realizado ni una sola auditoría desde el año pasado, todos los procesos de fiscalización están detenidos.

Finalmente, reiteró, que la invitación es para que los funcionarios de gobierno, presenten las pruebas correspondientes y no acusen sin fundamentos.