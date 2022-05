Colectivos de libre queman ventanales de edificio de Ciudad Mujer

“Nosotros estamos acá porque solo con protestas pueden escuchar al pueblo, no vamos a permitir que se nombren personas que no acaten las órdenes ya establecidas solo por caprichos”, indicó.

Una de las manifestantes señaló que la funcionaria no ha acatado las directrices que se le han otorgado y no ha autorizado los nombramientos hechos para Ciudad Mujer de Choluteca.

