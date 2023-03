Conforman comisión para realizar levantamiento de cuerpos

El Poder Judicial, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), han conformado este jueves una comisión que se encargará para el levantamiento de los cuerpos ante la huelga en Medicina Forense, dependencia del Ministerio Público.

Se detalló que la intención es coadyuvar y solventar la situación debido a que los fiscales y médicos forenses no están haciendo el levantamiento de los cuerpos. Señaló que no quiere que no se siga dando la situación de que los cuerpos no son levantados.