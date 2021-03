Conmoción en Uruguay: encontraron sin vida al futbolista Franco Acosta

Según señala el sitio Ovación, él y su hermano habían intentado cruzar el arroyo nadando, pero el otro joven se arrepintió y regresó a tierra firme, mientras que él optó por continuar. Cuando le restaban cerca de 15 metros para llegar a la orilla, pidió auxilio y desapareció en un zona que tiene entre 3 o 4 metros de profundidad . En el lugar no había guardavidas, pero algunos testigos se acercaron para intentar rescatarlo, aunque no pudieron encontrarlo.

