Continúa en incertidumbre el incremento al salario mínimo

El representante de las centrales obreras, Joel Almendares, lamentó que el incremento al salario mínimo de los trabajadores siga en incertidumbre.

Para ayer se convocó a una reunión al sector empresarial y los obreros para dar por fracasada la negociación, la misma no se llevó a cabo y no se hizo el acta de cierre.

El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que de no llegar a acuerdos entre el empresariado y el sector obrero, sería el ejecutivo quien tomará la decisión de los porcentajes a incrementar.

“Se convocó a una reunión a la comisión tripartita negociadora del salario mínimo, esa convocatoria se hizo a petición del sector trabajador que envió una carta al ministro del Trabajo para poder sentarnos a levantar una acta y cerrar el proceso para establecer parámetros”, manifestó Almendares.

“La reunión no se dio, no sé los detalles, pero la reunión no se llevó a cabo ayer como estaba planificado, no se levantó el acta del proceso de negociación”, lamentó.

“Ahora queda en manos del Gobierno central quien decidirá el ajuste salarial para los trabajadores”, señaló.

Incertidumbre

El dirigente obrero aseguró que para dar luz verde al Gobierno primero se debe levantar un acta donde se dé por fallida la negociación, pero ni en eso se han puesto de acuerdo los trabajadores y los empresarios.

“El Gobierno debe asignarlo, pero antes de eso debe cerrarse el proceso de negociación, debe levantarse el acta, debe declararse fracasado el proceso porque no logramos acuerdos entre el sector trabajador y el sector empleador”, mencionó.

“El Gobierno tiene en sus manos esta situación, se dio un buen tiempo, pero seguimos a la espera, en este momento no hay incremento salarial, no hay cierre del acta ni nada positivo para los trabajadores”, expresó.

Concluyó diciendo que “no hay nueva convocatoria, no sabemos si la van a hacer, nosotros como trabajadores nos vamos a reunir para informar a la población sobre nuestra situación”.