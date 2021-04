Convocan a marchas este 1 de mayo

“El año pasado no salimos a la calle porque había un toque de queda, este año está la pandemia, no hay toque de queda”, expresó a periodistas en Tegucigalpa.

El también diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), recordó que el año anterior no se realizó una convocatoria a causa de un toque de queda que restringía la circulación, no obstante este año no hay toque de queda.

