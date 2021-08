Courtois renueva con el Real Madrid hasta 2026

«Estoy agradecido de que me acojan con tanta calidez. Para mí, esta extensión es una recompensa por mis esfuerzos durante el año pasado. Me anima a trabajar aún más duro y a darlo todo por el mejor club del mundo. Durante los próximos cinco años, haré todo lo posible junto con nuestro equipo para ganar nuevos trofeos para los madridistas», marcó.

«Mi familia y amigos me preguntaron recientemente dónde me gustaría jugar en los próximos años. Mi respuesta sigue siendo la misma hoy que cuando era pequeño: Real Madrid. Sumar dos años más con la mejor camiseta del mundo hace que el sueño de la infancia sea aún más dulce. Me encanta formar parte del Real Madrid. Es una bendición ampliar mi familia en casa con una nueva en el campo», añadió.

You May Also Like