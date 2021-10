Cristiano guía a Portugal hacia Catar

Antes, en el 42, Cristiano tuvo en sus botas el «hat-trick» particular, tras una excelente jugada por la izquierda de André Silva, que sirvió para el 7 luso. Sin embargo, Ronaldo, solo ante el portero, no remató bien y el esférico se fue a las manos de Moris.

La afición lusa, que había agotado las 18.553 localidades, enloquecía en el Estadio del Algarve de Lagos, ante un once portugués que había salido muy enchufado, sabedores de que no podían pinchar si quieren ser los primeros de grupo e ir directos al Mundial de Catar.

You May Also Like