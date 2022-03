Critican nombramiento de Adán Fúnez como gobernador de Colón

Residentes del departamento declararon que el nombramiento es “ un desorden “, porque el ahora gobernador no ha tenido mucha apertura. “ Eso es premiarlo después que no ha hecho nada en Tocoa “, dijo una hondureña .

“Es decepcionante lo que están haciendo, como que si no hay otra persona capaz de desempeñar ese puesto (…) sólo los mismos, quienes no han hecho nada por este pueblo “, aseveró otro ciudadano.

