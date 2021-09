Daniel Alves dice que no fichará por ningún club en lo que resta del año

El futbolista decidió descansar el resto de la temporada entre otras razones porque, como ya están en la fase de semifinales, no conseguiría jugar con ningún club brasileño ni la Copa Libertadores ni la Copa do Brasil.

Pero el club paulista, que lo repatrió en 2019 tras varias temporadas en el fútbol europeo, rescindió el contrato del jugador este mes luego de que Alves anunciara que no comparecería a los entrenamientos hasta que el Sao Paulo no le pagase una abultada deuda por salarios atrasados, que llega a 4.5 millones de dólares.

