Danilo Tosello revela detalles de su salida de Honduras y que está listo para regresar a dirigir

El ex jugador y entrenador multicampeón con el Olimpia Danilo Javier Tossello ha reaparecido después de mucho tiempo en una exposición pública y este día en el Programa de TV Sin Anestesia ha abordado varios temas de los cuales incluye su salida abrupta del país y confirmó que se siente con deseos y ganas de volver al ruedo en la dirección técnica.

Tosello ha afirmado que ha habido una desinformación y mala interpretación de su salida de la institución blanca,hasta tal punto que se dijo que habían tiroteado su apartamento y que esa fue una de las razones principales de su salida del país.

“En definitiva fue más lo que pasó en la prensa por cómo se dio todo.Esto arrancó tres meses antes de que termine el torneo (Apertura 2012).Mi papa siempre estuvo donde yo jugué,lo tuve en Tegucigalpa.En septiembre (2012) le surgió un problema y no me contaron que era,solo me dijeron un problemita.Volví e hice una videollamada a Argentina y me dicen tu papá tiene una enfermedad terminal,un cáncer y le quedan seis meses de vida”

Tosello siguió con el desarrollo de los hechos; “Cuando hable con mi representante y me responde el teléfono la esposa y me dice,Daniel falleció el jueves de cáncer,imagínate.Cuando terminó el torneo sucedió previo a la final.Yo venia con unos problemas terribles y no veía lo hora de ir a casa porque tenia la cabeza que me explotaba.no me senti contento en ese torneo del tricampeonato que ganamos,en otro tiempo lo hubiese festejado.Cuando voy a Argentina mi esposa estaba embarazada y sale con mellizos,vine a Sunchales y mire a mi papá bien desmejorado”

El argentino cuenta que regresó a Honduras pero fue de manera efímera. “Pasé las fiestas,luego regrese a Honduras y quería volver,llegue jugamos el partido inaugural en la Ceiba,regresamos como 7 horas en autobús pero no dormí nada.Que estoy haciendo aca,me perdí el nacimiento de mi hijo,dije.Hable con la directiva y planteee los hechos como fueron.La forma en la que me fui no fue la correcta,aunque no llame a una conferencia de prensa para explicar todo”

Tosello explicó que la única razon por la que salió del país fue la salud de su padre; “Me vine por mi viejo es la clara y la unica situacion y porque en marzo nacieron mis mellizos.Ya en 2016 vienen las dudas.un periodista de Honduras saca una nota en el diario,una historia de novela,diciendo que me habían tiroteado mi apartamento.Allí viví 8 anos y ahí nunca pasó nada,nunca lo tirotearon.Decía que la esposa de un funcionario me había mandado dinero de Miami que tenía dos restaurantes y salones de belleza aca (Argentina).Nunca tuve estas cosas y aqui llamaron e informaron que no tenia nada,luego lo hable con el y aclaramos.Fue una novela,de hecho no hay ninguna denuncia y me llamaron abogados que se me pusieron a disposición”

Ya en el aspecto deportivo Tosello dice que se siente con ganas de volver a la dirección técnica; “A principio de este año ya habíamos tomado la decisión con mi esposa de volver al ruedo,ahora se paralizó todo,pero estamos esperando que salga una posibilidad,pero con tranquilidad”