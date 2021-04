Denil Maldonado intervenido con éxito del tobillo en Chile

Maldonado cuyo pase pertenece al Motagua tiene un préstamo con el Grupo Pachuca, dueños d arios clubes como Pachuca de México, Everton de Chile y otras entidades analizará la posibilidad de optar a la compra o no, ya que el jugador no ha tenido regularidad en ninguno de los dos equipos por diversos problemas, pero se ha visto su potencial de jugador en sus presentaciones en selección Olmpica y Mayor de Honduras.

